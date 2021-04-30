استئناف فتحه الثلاثاء.. الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إجمالي المغادرة 1066، وإجمالي الوصول 1016، فيما بلغ إجمالي المرجعين 136.وأضافت: يُستأنف العمل بالمعبر صباح الثلاثاء المقبل؛ لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري يومي الأحد والإثنين.