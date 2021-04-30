استئناف فتحه الثلاثاء.. الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، الهيئة العامة للمعابر والحدود، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، الهيئة العامة للمعابر والحدود، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إجمالي المغادرة 1066، وإجمالي الوصول 1016، فيما بلغ إجمالي المرجعين 136.
وأضافت: يُستأنف العمل بالمعبر صباح الثلاثاء المقبل؛ لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري يومي الأحد والإثنين.
وأضافت: يُستأنف العمل بالمعبر صباح الثلاثاء المقبل؛ لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري يومي الأحد والإثنين.
التعليقات