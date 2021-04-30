هيئة الأسرى: محكمة "عوفر" تمدد توقيف 13 أسيرا لفترات متفاوتة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما تسمى بمحكمة "عوفر" العسكرية، مددت اليوم توقيف 13 أسيرا لفترات متفاوتة، بذرائع استكمال التحقيق وعرض ملفاتهم على النيابة.



وذكرت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الموقوفين هم كل من، محمود معالي وتم تمديد توقيفه 7 أيام، ورائد الزغير 6 ايام، وخليل صلاح 8 ايام، وشاكر زهران 5 ايام، وعاصم العبد 6 ايام، وعياد عياد 6 ايام، والحارث كنعان 5 أيام، وعلي الجبور 7 ايام، وبليغ البرغوثي 8 ايام، ومحمد شوشة 5 ايام، وعمرو حمودة 6 ايام، اسيد نعسان 6 ايام.



كما تم توقيف المعتقل محمد ابو صفية لمدة 72 ساعة لتحويله للاعتقال الإداري.