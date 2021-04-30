قيادي بـ (حماس): شعبنا بالقدس لا يقبل الضيم ومتأهب دومًا لمواجهة الاحتلال

جانب من مواجهات القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان على أن "في القدس وأكنافها شعب حي لا يقبل الضيم ولا يرضى بالهوان، يحمل يوميا روحه على كفه وخطه الأحمر القدس والأقصى والأرض والعرض".



وشدد في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، على أن شعبنا واع لمؤامرات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية في القدس، وسيكون دوما متأهبا لمواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى والمقدسات.



وأشار زيدان إلى أن خبرنا اليومي أصبح الانتهاكات المتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى فاقتحامات قوات الاحتلال ومستوطنيه وأداء طقوس تلمودية استفزازية، إلى جانب الاعتداءات على الآمنين في بيوتهم ودهسهم على الطرقات واقتلاع أشجارهم وتدمير مزروعاتهم، وهدم أحيائهم في سلوان والشيخ جراح وقتل شبابهم واعتقالهم وملاحقتهم.



ولفت زيدان إلى أن أهلنا في القدس وضواحيها وشعبنا الفلسطيني ككل يعيشون واقعا كبلته الاتفاقات والتخاذل الرسمي عن نصرته، مستدركا: "شعبنا وخصوصا في القدس حصان جامح ينتهز كل فرصة ليثبت أنه عصي على التدجين".



واعتبر أن ما حدث في هبة باب العامود في القدس في الأيام الأخيرة وتواصلها حتى اللحظة فهو نتيجة متوقعة ومتكررة.



وقال زيدان: "ظهرت هذه النتيجة في هبة النفق 96 وانتفاضة الأقصى 2000 والبوابات الإلكترونية 2017م، وارهاصاتها، وتظهر اليوم في رد على الاقتحامات والتضييق ومحاولة الاستيلاء على حي الشيخ جراح ومنع التجمعات على باب العمود والأسباط".



وشدد زيدان على أن شباب فلسطين وفي مقدمته شباب القدس يعرف طريقه، ويأخذ دائما زمام المبادرة في الوقت المناسب ليفرض إرادته وينتصر لحقه، وفي كل مرة يثبت أن القدس موعدنا.