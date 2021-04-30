"المقاومة الشعبية": لا يجب إعطاء الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الشعبية على أنه "لا يجب إعطاء الاحتلال الصهيوني ذريعة لتأجيل الانتخابات او التدخل في الشؤون الداخلية لشعبنا، في ظل حالة الإجماع الوطني على طي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وعدم الانصياع للتهديدات الصهيونية في استعادة الوحدة الوطنية".



وترى الحركة وفق بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شعبنا وقواه الحريصة على مصلحته العليا، لها القدرة على عقد الانتخابات في مدينة القدس رغم أنف الاحتلال، وممارساته العنصرية.



ودعت إلى مزيد من التشاور مع الفصائل وقوى شعبنا، حول الخيارات الممكنة لعقد الانتخابات في القدس.



وقالت: إن "مدينة القدس التي انتصر أهلها وشبابها الثائر على العدو الصهيوني، لهي بوصلة الوحدة الوطنية وطريقنا نحو التحرير لفلسطين".