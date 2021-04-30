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شؤون فلسطينية

بعد تأجيل الانتخابات.. النخالة يدعو لاجتماع وطني عاجل للتوافق على برنامج لمجابهة الاحتلال

بعد تأجيل الانتخابات.. النخالة يدعو لاجتماع وطني عاجل للتوافق على برنامج لمجابهة الاحتلال
حوار وطني في القاهرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدر زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تصريحاً بشأن قرار تأجيل الانتخابات من قبل الرئيس محمود عباس.

ودعا النخالة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاجتماع وطني عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال.

وفيما يلي تفاصيل التصريح:

إن ما يجري اليوم يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي علي الجميع أن يتعاطى معها بجدية وألا يقفز عنها.

إننا شعب ما زلنا تحت الاحتلال، بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي نراها متجسدة في الأجهزة الأمنية والشرطية التي تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع العدو، متوهمة أن التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا دولة، وأن محاولة التعايش مع الاحتلال عبر الانتخابات وكأننا نعيش بكامل حريتنا اثبتت الوقائع السابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو اللعين أنها أوهام كاذبة.

وما يجري اليوم من حصار لغزة، وملاحقاتٍ لشعبنا واعتقالاتٍ وهدمٍ للبيوت، وتمدد الاستيطان في القدس وعموم الضفة الغربية، وما يجري من اقتحامات للمسجد الأقصى وعدوان على أحياء القدس وتغول المستوطنين على ممتلكات شعبنا وحقوقه، كل ذلك يثبت أننا ما زلنا نعيش تحت الاحتلال الذي يجب أن نقاومه لا أن نستجديه أو نتعايش معه بدعاوى باطلة.

إنني أدعو كافة قوى شعبنا للاجتماع فوراً بدل التصريحات والاحتجاجات ويكون على جدول أعمالنا بند واحد فقط، هو أننا شعب تحت الاحتلال وعلينا أن نتوافق على برنامجٍ وطني يتناسب مع هذا الفهم، وأن أي خيار آخر هو إضاعة لمزيد من الوقت ومزيد من الجهد. 

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