منصور عباس: لم نقرر بعد في مسألة الانضمام إلى حكومة يمين أو للتغيير



وقال عباس في تصريحات أبرزتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن اللجنة البرلمانية الجديدة لشؤون المجتمع العربي التي يرأسها ليست بمؤقتة، متعهداً بأنها ستتعامل برلمانياً وليس حكوميا مع جميع القضايا التي تخص هذا المجتمع.



هذا ويجتمع منذ ساعات الصباح، طاقما التفاوض من كل من (يمينا) و(هناك مستقبل)، و(أمل جديد)، سعياً إلى التوصل الى تفاهمات من شأنها أن تمهد الطريق لتشكيل حكومة التغيير ويجري لبحث حول مطالب الأحزاب المختلفة والخطوات نحو تشكيل الائتلاف.





ومما يدل على أن تشكيل مثل هذه الحكومة بات وشيكاً هو الاجتماع الثلاثي المقرر عقده اليوم بين نفتالي بينت وغدعون ساعر ومنصور عباس، وذلك بعد الاجتماع بين بينت وعباس يوم الأربعاء.



ويفكر حزب (ليكود) في احتمال أن يطرح على اللجنة المنظمة البرلمانية يوم الاثنين المقبل عدة مشاريع قوانين يمينية، بهدف دق الاسفين بين بينت وساعر وبين شركائهما المحتملين من المعسكر الوسط اليسار.





ويدور الحديث عن مشاريع قوانين سبق وأن قدمها بينت وساعر.



وأفيد أن هذه الخطوة قد تطبق مطلع الأسبوع المقبل في حال اتضح لـ (ليكود) أن فرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعاون مع بينت وساعر في تشكيل الحكومة القادمة، قد تضاءلت.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، إن حزبه لم يقرر بعد ما إذا كان سينضم إلى حكومة يمين أو إلى معسكر التغيير.