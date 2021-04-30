الطقس: أجواء جافة وحارة جداً

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-19 28-17 29-18 بيت لحم 32-19 28-17 29-18 رام الله والبيرة 31-18 27-16 28-17 طولكرم 32-20 29-18 30-19 نابلس 33-20 29-18 30-19 قلقيلية 32-20 29-18 30-19 جنين 35-21 32-19 33-20 سلفيت 32-19 28-17 29-18 طوباس 36-21 33-19 34-20 روابي 33-20 29-18 30-19 الخليل 31-18 27-16 28-17 غزه 30-21 28-19 29-20 أريحا 40-24 38-22 39-23 خانيونس 30-21 28-19 29-20 الأغوار الشمالية 38-22 36-20 37-21 رفح 32-20 29-18 30-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافيا بوجه عام وجافاً حاراً إلى حار جدا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام وجافاً حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي