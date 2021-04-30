عاجل

  • الهند: تسجيل أكثر من 386 ألف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بأعلى حصيلة يومية

دولي

صور وفيديو.. مصرع 45 من المستوطنين والمتدينين وإصابة 100 آخرين بحادث تدافع قرب صفد

صور وفيديو.. مصرع 45 من المستوطنين والمتدينين وإصابة 100 آخرين بحادث تدافع قرب صفد
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 45 شخصاً مصرعهم، جلهم من المستوطنين والمتدينين، وأصيب حوالي 100 آخرين بجروح متفاوتة، في حادث تدافع وتزاحم خلال الاحتفالات بما يسمى عيد الشعلة "لاغ باعومير"، التي أقيمت في قرية ميرون قرب صفد بعد منتصف الليلة الماضية.

وشارك في الاحتفال حوالي 100 ألف شخص، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مشيرة إلى أنه "يبدو أن حالات الوفاة سجلت نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال التدافع".

وجاء من نجمة داود الحمراء ان حالة 44 جريحًا توصف ببالغة الخطورة، و18 بالخطيرة، واثنين بالمتوسطة والباقين بالطفيفة، كما أصيب العديد بحالة من الهلع، وأفيد أن بين المصابين أفرادا من الشرطة.

وقامت قوات من الجبهة الداخلية، وسلاحي الجو والطب في جيش الاحتلال، بمد يد العون في عملية إجلاء القتلى والمصابين.

كما أقيم في المكان مستشفى ميداني لتقديم العلاج الطبي لبعض الجرحى، فيما تم نقل الاخرين بسيارات اسعاف ومروحيات الى خمسة مستشفيات مختلفة.

وتفيد (مكان) بأن وزارة المواصلات قامت بتشغيل المئات من الحافلات والقطارات لإعادة المشاركين في هذه الاحتفالات الدينية إلى منازلهم. 

وأغلقت الشرطة بعض المفترقات الرئيسية في شمال إسرائيل، منها عين توت وغولاني لإفساح المجال امام عودة هؤلاء بسهولة.

وباشرت الشرطة تحقيقاتها في ملابسات هذا الحادث، ويقوم مفتش الشرطة العام، كوبي شبتاي بمراقبة سير التحقيق بنفسه.

وكانت صحية (هآرتس) وصفت الاحتفال بأنه أكبر حدث يقام منذ بداية أزمة (كورونا) في إسرائيل. 

وأضافت: بأن عشرات الآلاف من المستوطنين شاركوا في احتفالات عيد "لاغ باعومر" في باحة ضريح شمعون بار يوحاي في منطقة ميرون إلى الغرب من مدينة صفد.

وبحسب وزارة النقل غادرت 923 حافلة من جميع أنحاء إسرائيل إلى الحفل وعلى متنها حوالي 42300 راكب.

وكان المدير العام، لوزارة الصحة البروفيسور، حيزي ليفي، قبل الحفل، إنه قلق للغاية بشأن العواقب التي ستترتب على هذه الفعاليات.


 



 



 


 



 


 





أخبار ذات صلة

منصور عباس: لم نقرر بعد في مسألة الانضمام إلى حكومة يمين أو للتغيير

منصور عباس: لم نقرر بعد في مسألة الانضمام إلى حكومة يمين أو للتغيير

شاهد: عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر ومبنى في إسرائيل

شاهد: عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر ومبنى في إسرائيل

بريطانيا: 41 حالة إصابة جديدة بجلطات دموية بعد تلقي لقاح (أسترازينيكا)

بريطانيا: 41 حالة إصابة جديدة بجلطات دموية بعد تلقي لقاح (أسترازينيكا)

السلالة الهندية تتسلل إلى دولة أوروبية جديدة

السلالة الهندية تتسلل إلى دولة أوروبية جديدة

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: طائراتنا الحربية يمكن أن تصل لإيران

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: طائراتنا الحربية يمكن أن تصل لإيران

الهند تواصل تسجيل أرقام مخيفة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل أرقام مخيفة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

في خطاب الـ100 يوم.. بايدن: الولايات المتحدة &#34;تمضي قدما مرة جديدة&#34;

في خطاب الـ100 يوم.. بايدن: الولايات المتحدة "تمضي قدما مرة جديدة"

&#34;الصحة العالمية&#34;: رصد السلالة الهندية المتحورة لفيروس (كورونا) في 17 دولة

"الصحة العالمية": رصد السلالة الهندية المتحورة لفيروس (كورونا) في 17 دولة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتفاق فلسطيني صيني على تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ مشاريع تنموية ودعم القطاع الصحي

اتفاق فلسطيني صيني على تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ مشاريع تنموية ودعم القطاع الصحي

البريم: نشارك جماهير شعبنا رفضنا القاطع بتأجيل الانتخابات

البريم: نشارك جماهير شعبنا رفضنا القاطع بتأجيل الانتخابات

قائمة (المستقبل) الانتخابية: نرفض قرار تأجيل الانتخابات وهو خطوة بالاتجاه الخاطئ

قائمة (المستقبل) الانتخابية: نرفض قرار تأجيل الانتخابات وهو خطوة بالاتجاه الخاطئ

عضو بثوري فتح: من يريد الانتخابات بدون القدس &#34;غبي&#34;

عضو بثوري فتح: من يريد الانتخابات بدون القدس "غبي"

المبادرة الوطنية الفلسطينية: نرفض قرار تأجيل الانتخابات

المبادرة الوطنية الفلسطينية: نرفض قرار تأجيل الانتخابات

الاحتلال يعتقل عدداً من الشبان ويقمع المتواجدين في باب العامود

الاحتلال يعتقل عدداً من الشبان ويقمع المتواجدين في باب العامود

قيادي بفتح: مصلحتنا بإجراء الانتخابات أكثر من أي طرف ونتوقع أن تتغير الظروف قريباً

قيادي بفتح: مصلحتنا بإجراء الانتخابات أكثر من أي طرف ونتوقع أن تتغير الظروف قريباً

في وقفة حاشدة بالقدس.. آلاف المواطنين يهتفون &#34;لا انتخابات دون القدس&#34;

في وقفة حاشدة بالقدس.. آلاف المواطنين يهتفون "لا انتخابات دون القدس"

منوعات

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار &#34;معي الدليل على قُبلاتها لي&#34;

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار "معي الدليل على قُبلاتها لي"

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

عربي

مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري

مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري

العراق: عزل 21 شخصا للاشتباه بإصابتهم بـ &#34;السلالة الهندية&#34;

العراق: عزل 21 شخصا للاشتباه بإصابتهم بـ "السلالة الهندية"

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني

47 وفاة و1552 إصابة كورونا جديدة في الأردن

47 وفاة و1552 إصابة كورونا جديدة في الأردن