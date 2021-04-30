شاهد: عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر ومبنى في إسرائيل



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.



وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال احتفالات يوم الهيلولا في عيد لاغ بوعيمر لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، انهار سقف في جبل ميرون (الجرمق) ما أدى إلى مقتل 25 شخص وإصابة نحو 150 آخرين من بينهم حالات خطيرة وحرجة".









وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال احتفالات يوم الهيلولا في عيد لاغ بوعيمر لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، انهار سقف في جبل ميرون (الجرمق) ما أدى إلى مقتل 25 شخص وإصابة نحو 150 آخرين من بينهم حالات خطيرة وحرجة".









رام الله - دنيا الوطنأفادت الصحة الإسرائيلية بوقوع 25 قتيلا، وإصابة العشرات بين المستوطنين، فجر اليوم الجمعة، إثر انهيار منصة في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع قتلى وعشرات الإصابات جراء انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.