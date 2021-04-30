شؤون فلسطينية

البريم: نشارك جماهير شعبنا رفضنا القاطع بتأجيل الانتخابات

البريم: نشارك جماهير شعبنا رفضنا القاطع بتأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد البريم، مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية: "نشارك جماهير شعبنا رفضنا القاطع لتأجيل العملية الديمقراطية التي هي حق اصيل لشعبنا".

وأضاف في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، فجر اليوم الجمعة: "هذا التأجيل ضد الرغبة الشعبية لجماهير شعبنا واستسلام كامل للإرادة الصهيونية".

وأشار إلى أن المطلوب، فرض الانتخابات الفلسطينية بالقوة في القدس عبر تحويلها لعملية اشتباك لاقتلاع العدو من القدس وكل الأرض الفلسطينية المباركة.

وقال البريم: "الاشتباك القانون الذي يحكم العلاقة مع المحتل والحقوق تنتزع بالقوة والتسليم بسطوة العدو على مدينة القدس بمثابة تخلي عن واجب الدفاع عن المدينة المقدسة".

وأضاف: "العدو الصهيوني لا يفهم لغة القوة والمقاومة والصمود والتمسك بالثوابت والإصرار على فرض الإرادة الفلسطينية"، متابعا: "القدس لنا وعلينا اشعال ثورة تقتلع هذا العدو المجرم من ساحاتها وما فعله ثوار القدس في ساحة باب العامود مثالا ونموذج يقتدى ويحتذى به".

واستطرد بقوله: "مشكلتنا الحقيقية هي أوسلو والاتفاقيات المذلة التي تكبل شعبنا والمطلوب الان الغاء اتفاق اوسلو وملحقاته وسحب اعتراف السلطة والمنظمة بكيان العدو الصهيوني".

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