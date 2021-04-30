لجنة الانتخابات المركزية تعلن إيقاف العملية الانتخابية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، إيقاف العملية الانتخابية، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، وذلك تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية في الاجتماع الذي عُقد مساء أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله بتأجيل الانتخابات العامة.



وأكدت اللجنة في بيان أصدرته، فجر اليوم الجمعة، أنه كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأعربت اللجنة في بيانها، عن أملها في أن تتمكن من استكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة.