عضو بثوري فتح: من يريد الانتخابات بدون القدس "غبي"

عقب الدكتور عبد الله كميل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بدون القدس، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.









وأضاف: "الانتخابات عليها اتفاق سابق إسرائيلي فلسطيني وتم تطبيقه في العامين 1996 و2006، فأي طريقه للانتخابات بعيده عن هذا الاتفاق يعني التسليم للاحتلال بالسيادة على القدس .. ما بصير انها تتم الانتخابات بالسرقة .. وان تمت الانتخابات بدون القدس سنكون خونه لدماء الشهداء وعذابات الاسرى.. اما الجعجعات الفارغه التي يتبعها البعض تحت شعار الديمقراطية والفلسفات الفاضية فهي تتم من أناس لا يمكن ان يحملهم المسؤولية احد ان تمت الانتخابات بدون القدس".





وتابع كميل بقوله: "استغرب بصراحه كيف ما بيخجلوا على حالهم وهم يطرحون انه يجب ان تتم الانتخابات بموعدها وحتى لو بدون القدس .. هؤلاء ينطبق عليهم القول (ان لم تستح فافعل ما شئت)".









رام الله - دنيا الوطنوقال كميل في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "يعني معلش بدي احكي بالمشرمح، فهل اللي بدو انتخابات بدون القدس تحت شعار يجب ان نفرضها فرض، غبي او انه بيستهبل الناس ؟؟!!!! كيف نفرضها يعني حد يفهمني .. هي الانتخابات مزحه؟؟".