الرئيس عباس: قررنا تأجيل الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا في القدس

















رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة الأهالي في القدس.جاء ذلك خلال تلاوته للبيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي عقد مساء الخميس، في مدينة رام الله؛ لمناقشة موضوع الانتخابات الفلسطينية.وقال: "سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية، وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفا: "إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".