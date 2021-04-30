الاحتلال يعتقل عدداً من الشبان ويقمع المتواجدين في باب العامود

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، المتواجدين في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، واعتدت على المتواجدين هناك بشكل وحشي.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال رشت المتواجدين بالمياه العادمة واعتدت على عدد منهم بالضرب المبرح واجبرتهم على إخلاء ساحة باب العامود بالقوة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.