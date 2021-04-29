في وقفة حاشدة بالقدس.. آلاف المواطنين يهتفون "لا انتخابات دون القدس"

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رام الله - دنيا الوطن

أقام أبناء شعبنا في القدس مساء اليوم الخميس، وقفة تضامنية لدعم قرار القيادة الفلسطينية الذي سيصدر الليلة، بانه "لا انتخابات دون مدينة القدس المحتلة".



وقال امين سر حركة فتح في القدس شادي مطور: "إن حجم المشاركة في الوقفة التي نظمت في ساحة باب العامود يدلل على أن أبناء شعبنا في القدس قالوا كلمتهم والتي مفادها "أن عزل المدينة عن واقعها الفلسطيني مرفوض، واليوم يقول الكل الفلسطيني الخارج نصرة للقدس "لا انتخابات دون القدس"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: رغم جدران الاحتلال خرج الكل ليقول لا انتخابات دون القدس لان الانتخابات دون القدس هو تجسيد لسياسة الاحتلال في تهويدها.