القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة شابين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الشابين، وقامت بإنزالهما بشكل وحشي وتكبيلهما واعتقالهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة شابين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الشابين، وقامت بإنزالهما بشكل وحشي وتكبيلهما واعتقالهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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