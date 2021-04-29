القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز قلنديا



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الشابين، وقامت بإنزالهما بشكل وحشي وتكبيلهما واعتقالهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة شابين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.