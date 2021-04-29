شؤون فلسطينية

الهندي: قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الإخراج

الهندي: قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الإخراج
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد الهندي، مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس: "ان قرار التأجيل اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الإخراج".

وأضاف الهندي: "موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه"، بحسب ما جاء على موقع قناة (فلسطين اليوم).

ودعا الى برنامج وسياق مختلفين وليس عبر إعادة ترميم مؤسسات السلطة، مشيراً انه بدل أن ندور في حلقة من الشكاوي يجب أن ندعو الى بناء منظمة التحرير في الخارج وإعادة الاعتبار لمؤسساتها.

وأكد الهندي انه لو كان هناك جدية في إجراء هذه الانتخابات فتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته.

وفي السياق، قال الهندي:" قلنا إن هذا الطريق ليس الأصوب لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وكان واضح لدينا عدم وجود جدية في هذا الملف".

ولفت مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى ان الدور الأوروبي هامشي والمسألة مرهونة بالحسبة "الإسرائيلية"، منوهاً إلى ان هذه الانتخابات لن تبني وحدة وطنية وهذه تبنى في الميدان.

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