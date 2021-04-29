قيادي بفتح: الانتخابات ستجري في القدس عندما يكون ذلك ممكناً

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رام الله - دنيا الوطن

قال عبد الله عبد الله، نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح: "إن إجراء الانتخابات في القدس هو حق سيادي للشعب الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس.



وأكد عبد الله لـ (تلفزيون فلسطين)، مساء اليوم الخميس، أن الانتخابات ستجري في القدس عندما يكون ذلك ممكنًا، وإلى أن نصل لهذه المرحلة، علينا أن نرى الهدف من إجراء تلك الانتخابات، وهو تجديد الشرعية وتأكيد وحدة الجبهة الداخلية، لافتا الى أنه يجب أن نسير في نفس تلك الأهداف في حال تأجلت الانتخابات وذلك لمواجهة الاحتلال ومخططاته وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.



وأشار الى أن أهالي القدس هم من يقررون مستقبل القدس وهويتها، وحقنا التاريخي والقانوني والوطني فيها، لافتا الى أن هناك اقتراح أن يجتمع وزراء خارجية المجموعة الرباعية، وهذا مهم في وضع أسس سليمة تستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذه من شأنها أن تمارس ضغطا مباشرا على حكومة اسرائيل.