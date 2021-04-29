الاحتلال يعتقل 4 شبان شرق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أربعة شبان على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية عن شهود، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس اعتقلت أربعة شبان لم تعرف هوياتهم لدى اقترابهم من السياج الحدودي شرق البلدة.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التنغيص على حياة المزارعين وتمنع المواطنين من الاقتراب من المناطق الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.