60 ألف مواطن يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 60 ألف مصل صلاة التراويح في ليلة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك.



ورغم إجراءات الاحتلال العنصرية والقمعية في محيط باب العامود، ورغم كل ما يجري من تنكيل بالمصلين، إلا أن أبناء شعبنا أصروا على الوصول للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات التراويح فيه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.