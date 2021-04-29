إعلام الاحتلال: اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة (عوفرا) شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية داهس، مساء اليوم الخميس، قرب مستوطنة عوفرا، المقامة على أراضي شمالي شرق محافظة رام الله و البيرة.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "أسرعت سيارة فلسطينية باتجاه جندي إسرائيلي، ولكن لم تقع إصابات".