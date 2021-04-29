إعلام الاحتلال: اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة (عوفرا) شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية داهس، مساء اليوم الخميس، قرب مستوطنة عوفرا، المقامة على أراضي شمالي شرق محافظة رام الله و البيرة.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "أسرعت سيارة فلسطينية باتجاه جندي إسرائيلي، ولكن لم تقع إصابات".
أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية داهس، مساء اليوم الخميس، قرب مستوطنة عوفرا، المقامة على أراضي شمالي شرق محافظة رام الله و البيرة.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "أسرعت سيارة فلسطينية باتجاه جندي إسرائيلي، ولكن لم تقع إصابات".
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