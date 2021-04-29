شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: القيادة الفلسطينية تستعد لتأجيل الانتخابات الليلة

قناة إسرائيلية: القيادة الفلسطينية تستعد لتأجيل الانتخابات الليلة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصدر مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم تسمه، أن القيادة الفلسطينية تستعد لتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية.

وبحسب المصدر، فإن قرار التأجيل سيصدر الليلة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأوروبيين طلبوا من الرئيس عباس تأجيل الإعلان بضعة أيام.

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