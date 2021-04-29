هل يستطيع مريض (كورونا) التبرع بالدم؟.. الصحة بغزة تجيب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور مجدي ضهير، مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن من يتعافى من إصابة فيروس (كورونا)، يستطيع التبرع بالدم لأي شخص مريض.



وقال ضهير في تصريحات لإذاعة صوت (القدس)، مساء اليوم الخميس: "الشخص الذي ما زال يعاني من الإصابة بفيروس (كورونا) لا يستطيع التبرع بالدم"، مضيفا: "هناك إنخفاض طفيف في المنحنى ونسبة إشغال الأسِرة، لكن يجب علينا انتظار الأيام القادمة حتى نتحقق من انحسار الموجة الثانية".



وأشار إلى أنه يجري الآن جمع عينات جديدة للتأكد من وجود طفرات جديدة بخلاف الطفرة البريطانية، مناشدا المواطنين من وفوق سن الأربعين، بتلقي التطعيم ضد فيروس (كورونا).



وقال: "التطعيم المتوفر حالياً هو لقاح الاسترازينكا البريطاني وهو آمن ولا يجد أدنى مشكلة للفئات العمرية فوق الأربعين عاماً".