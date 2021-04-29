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وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (عمون) الأردنية، بوفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للعاهل الاردني، مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 80 عاماً.

وأشارت الوكالة في تصريح نشر على موقعها الالكتروني، إلى ان الأمير محمد بن طلال من مواليد العام 1940، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان، ثم التحق بمدرسة بوسوليل في سويسرا، وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في بغداد. 

بعد إنهاء دراسته العسكرية وعودته للأردن إنضم إلى الجيش الأردني وذلك في كتيبة الحرس الملكي الخاص وذلك قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك حسين.

بدوره، نعى الديوان الملكي الهاشمي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك عبد الله الثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادي.

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