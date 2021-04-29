الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 572 إصابة، وذلك بعد فحص 2091 عينة، وذلك بنسبة إصابة 27 %.