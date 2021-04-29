الداخلية بغزة: بدء سريان حظر حركة المركبات بدءاً من مساء اليوم حتى صباح الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بدء سريان حظر حركة المركبات بجميع أنواعها، بدأ بعد أذان مغرب اليوم الخميس، ويستمر حتى صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وأشارت الوزارة في تصريح لها، نشر على موقعها الالكتروني، مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة الشرطية تعمل على متابعة الالتزام بالقرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.