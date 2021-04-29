شؤون فلسطينية

خبير قانوني: مع انتهاء فترة سحب الترشح للقوائم والأفراد بتنا أمام واقع سياسي جديد

خبير قانوني: مع انتهاء فترة سحب الترشح للقوائم والأفراد بتنا أمام واقع سياسي جديد
خاص دنيا الوطن
كشف الخبير في القانون الدستوري و الإداري، رئيس كتلة تجمع الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمة، اليوم الخميس، عن تولد واقع سياسي فلسطيني جديد.

وقال القواسمة في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "مع انتهاء فترة سحب الترشح للقوائم والأفراد، اكتسبت جميع القوائم والكتل، التسجيل القانوني والقطعي والنهائي للترشح للانتخابات، وهذا يضعنا أمام واقع سياسي فلسطيني جديد يبشر بالخير والتفاؤل للشعب الفلسطيني".

وتابع:" لقد أبحر قارب نجاة الشعب الفلسطيني، حاملاً معه مجموعة من الكتل الوطنية التي تمثل كافة الفصائل والمشارب السياسية والفكرية الفلسطينية والممثلة لكل الشعب الفلسطيني، وبهذا الواقع الفلسطيني الجديد، والذي تمثله الـ36 قائمة وكتلة، تمثل الأرضية والمرجعية الأساسية لكافة الشعب الفلسطيني".

وزاد القواسمة:" ملقى على عاتق هذه الكتل تجديد الشرعية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سواءً على صعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وللسلطات المنتهية ولايتها، وعلى هذا القارب أن يبحر بالشعب الفلسطيني لشاطئ تحقيق الحلم بإعادة الوحدة، وإنهاء الانقسام والتحرر من الاحتلال، وخلق شرعية سياسية جديدة وفقاً للقانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة والاتفاقيات الدولية".

وشدد القواسمة، على ضرورة المباشرة في تجديد الشرعية الفلسطينية من خلال اتمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ومضى يقول:" على القوائم والكتل المترشحة الـ36 الاجتماع والتوافق والتنسيق للمرحلة القادمة، وعلى سلطة رام الله وسلطة غزة، التماشي مع الواقع الفلسطيني الجديد، وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على جميع المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، من خلال العمل سريعاً مع كافة القوائم والكتل الجديدة".

كما شدد القواسمة على ضرورة توحيد جهود الـ36 لإنجاح عملية المصالحة والعملية الديمقراطية وتفويت الفرصة على بعض المتنفذين الذين يبحثون عن ذرائع بهدف الحفاظ على مكتسباتهم الشخصية والحزبية.

وختم القواسمة قائلاً:" بهذا التوجه الجديد، يصبح الواقع الفلسطيني مبشراً بالأمل لتحقيق الأهداف الوطنية، وعلى جميع الكتل والقوائم الانتخابية تحمل مسؤولياتها معالجة جميع الآثار التي نشأت عن الانقسام الفلسطيني، وإنصاف المتضررين وتحقيق العدالة، والانتقال السلمي للسلطات، ومخاطبة العالم كشعب متماسك من خلال وجود سلطة سياسية منتخبة وموحدة يجمع عليها الكل الفلسطيني".

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