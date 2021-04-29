47 وفاة و1552 إصابة كورونا جديدة في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، عن تسجيل (47) حالة وفاة، جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى (8801) حالة.



كما سجلت 1552 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (709,817) حالة.



فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.07%)، مقارنة مع (10.18%) يوم أمس.