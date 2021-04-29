"اليسار الموحد" يدعو القوى إلى عدم تمرير مساعي الاحتلال لإخراج القدس من الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت قائمة "اليسار الموحد"، على موقفها الذي طرحته مراراَ وتكراراَ للرأي العام وفي كل اللقاءات والمحافل، وهو أن مكانة ومشاركة القدس في العملية الانتخابية، ليست قضية فنية، بل هي قضية سياسية وطنية، تقوم على ضرورة تفويت الفرصة على الاحتلال لإخراجها من الولاية والعملية الانتخابية الفلسطينية، بهدف عزلها عن هوية وحقوق شعبنا الفلسطيني، ومحاولة تكريس واقع الاحتلال وسياساته فيها.



وجددت قائمة "اليسار الموحد" رفض إجراء العملية الانتخابية الفلسطينية دون ضمان مشاركة المقدسيين فيها، مشاركة كاملة، ترشيحاَ ودعاية وتصويتاَ في داخل مدينتهم، وتحت اشراف كامل من لجنة الانتخابات المركزية.



ودعت قائمة "اليسار الموحد"جميع القوى الفلسطينية والكتل الانتخابية إلى التمسك بهذا الموقف، والذي سبق وان تم الاجماع عليه في كل الحوارات الوطنية، وصياغة الآلية المشتركة لتحقيقه، بما يضمن ممارسة الحق الديمقراطي الفلسطيني بالانتخابات، وفي ذات الوقت، بما يضمن عدم تمرير المساعي الإسرائيلية لتكريس عزل القدس وتطبيق "صفقة القرن".