نايف الرجوب: الاحتلال يجب أن يدرك أن العبث مع القدس هو خط أحمر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، أنه يجب على الاحتلال أن يدرك أن العبث في القدس وحركة المصلين المسلمين ومصادرة بيوت المقدسيين في الشيخ جراح هو خط أحمر لا يمكن التساهل فيه أو القبول بإجراءاته التعسفية بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.



وقال الرجوب، لا يمكن للمسلمين تجاهل الأحداث القائمة في القدس التي تعتبر القضية المركزية للعالم الإسلامي بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، لافتا أن هذه رسالة القدس الواضحة الموجهة للاحتلال.



وأوضح الرجوب أن هبة المقدسيين دفاعا عن باب العامود ليست الهبة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يعبروا فيها عن غضبهم فيكون لهم موقفهم الحازم تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.



وأشار إلى أن المرابطين في الأقصى يدركون منزلة ومكانة الأقصى لدى المسلمين وبالتالي هم أوعى الناس بواجباتهم تجاه الأقصى ويدركون ضرورة الوقوف في وجه مخططات الاحتلال بحق القدس وأهلها.



واعتبر الرجوب أن قضية القدس هي قضية كل المسلمين، مطالبا بموقف حازم تجاه الأقصى، قائلا: "الاحتلال إذا وجد أمة إسلامية تقف سندا للأقصى فإنه سيفكر للمرة الألف في أي اعتداء سيقوم به، لكن من الواضح أن المقدسيين وحدهم هم رأس الحربة في مواجهة الاحتلال".



وأضاف: "من الصعب على الفلسطينيين وحدهم مواجهة مخططات الاحتلال بصدورهم العارية".