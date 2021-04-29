القوائم المستقلة: لا تملك أي جهة حق إلغاء أو تأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
عقدت القوائم المستقلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعا لها بين "غزة والضفة"؛ للتباحث في حال صدر قرار رئاسي بتأجيل الانتخابات.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي بغزة، أكد رئيس قائمة "صوت الناس" إيهاب النحال إنه لا تملك أي جهة الحق بتأجيل الانتخابات العامة.
وأضاف النحال، أن من يتخذ قرار التأجيل يتحمّل المسؤولية القانونية والسياسية والشعبية عن تبعات هذا القرار الخطير
وأكد أن تمكين أهلنا بالقدس من الانتخاب هو حق دستوري، وإجراء الانتخابات لا يتطلب إذنًا من الاحتلال.
عقدت القوائم المستقلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعا لها بين "غزة والضفة"؛ للتباحث في حال صدر قرار رئاسي بتأجيل الانتخابات.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي بغزة، أكد رئيس قائمة "صوت الناس" إيهاب النحال إنه لا تملك أي جهة الحق بتأجيل الانتخابات العامة.
وأضاف النحال، أن من يتخذ قرار التأجيل يتحمّل المسؤولية القانونية والسياسية والشعبية عن تبعات هذا القرار الخطير
وأكد أن تمكين أهلنا بالقدس من الانتخاب هو حق دستوري، وإجراء الانتخابات لا يتطلب إذنًا من الاحتلال.
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