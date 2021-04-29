شؤون فلسطينية

المالكي يدعو نظيره الإيرلندي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

المالكي يدعو نظيره الإيرلندي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني، لمواصلة جهوده والضغط على إسرائيل لعدم عرقلة اجراء الانتخابات في كل الارض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وقدم المالكي لنظيره الايرلندي، خلال اتصال هاتفي بينهما، شرحا حول أهمية عقد الانتخابات عموما للقيادة والشعب الفلسطيني، كذلك اهمية عقدها في القدس الشرقية أسوة ببقية الارض الفلسطينية المحتلة.

وقال، إن الاختبار الماثل أمامنا هي مكانة القدس القانونية، التي لا يساوم عليها احد، ضمن القانون الدولي كجزء من الارض المحتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وأكد أن قرار عقد الانتخابات، قرار فلسطيني لا رجعة فيه، منسجم مع الاجماع الفلسطيني حول اهمية عقدها وضرورتها في هذه المرة، لكن بشرط حدوثها في القدس الشرقية.

وتطرقا الى نتائج اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم أمس مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي حاول أن يعفي إسرائيل من أية مسؤولية من موضوع الانتخابات وان يلقي اللوم على الجانب الفلسطيني لأي اجراء قد يتخذ بخصوص الانتخابات بشكل عام وعقدها في القدس بشكل خاص.

وتناول الوزيران الأوضاع في فلسطين جراء جائحة كورونا، والجهود التي تبذل من اجل توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني وتحصينه من تلك الجائحة.

ووعد الوزير الايرلندي بمواصلة جهوده بالتوازي مع جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في اقناع إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها حيال الانتخابات الفلسطينية وعدم عرقلة عقدها في القدس الشرقية كما تمت في المرات الماضية والتزاما بالاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص. كما تم التأكيد على صعوبة البحث عن خيارات بديلة عن عقدها في القدس، وان الامر ليس فنيا، بل سياسي بامتياز.

واتفق الوزيران على استمرار الاتصال فيما بينهما خلال الأيام المقبلة، لأهمية الجهود الدولية التي تبذل، والتي تباركها القيادة الفلسطينية من اجل تسهيل عقد الانتخابات على كامل ارض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية.

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