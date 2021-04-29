81 مستوطنًا يتقدمهم غليك يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، يتقدمهم المتطرف "ايهودا غليك".



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 81 مستوطنا بينهم المتطرف "غليك"، و5 عناصر من شرطة الاحتلال، نفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.



واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان فور خروجه من الأقصى، دون أن يتسنى معرفة هويته.