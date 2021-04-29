عاجل

  • زوارق الاحتلال تطارد قوارب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُعيد اعتقال أسير مقدسي فور الإفراج عنه

الاحتلال يُعيد اعتقال أسير مقدسي فور الإفراج عنه
رام الله - دنيا الوطن
 أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير المقدسي خليل مروان الجيوسي (27 عاما) من بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة معتقل "النقب" الصحراوي.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال اختطفت الأسير الجيوسي لحظة الإفراج عنه من معتقل "النقب"، بعد اعتقال لست سنوات ونصف السنة، وحولته إلى مركز تحقيق المسكوبية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الجيوسي بتاريخ 1/9/2014.

أخبار ذات صلة

الأسيران سواركه والريماوي يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ

الأسيران سواركه والريماوي يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ

&#34;القدس الدولية&#34; توجه رسالةً عاجلةً إلى العاهل الأردني بشأن حي الشيخ جراح

"القدس الدولية" توجه رسالةً عاجلةً إلى العاهل الأردني بشأن حي الشيخ جراح

81 مستوطنًا يتقدمهم غليك يقتحمون الأقصى

81 مستوطنًا يتقدمهم غليك يقتحمون الأقصى

لجان العمل الصحي: يوم العمال العالمي مناسبة للالتفات إلى معاناة مليون فلسطيني

لجان العمل الصحي: يوم العمال العالمي مناسبة للالتفات إلى معاناة مليون فلسطيني

تعيين سلامة خليل رئيسا تنفيذيا للبنك الوطني

تعيين سلامة خليل رئيسا تنفيذيا للبنك الوطني

فلسطين: تسجيل 16 حالة وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 16 حالة وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عساف: شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية حتى يدحر الاحتلال وينعم بالحرية

عساف: شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية حتى يدحر الاحتلال وينعم بالحرية

تنويه مهم من الأوقاف بغزة بشأن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

تنويه مهم من الأوقاف بغزة بشأن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسيران سواركه والريماوي يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ

الأسيران سواركه والريماوي يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ

&#34;القدس الدولية&#34; توجه رسالةً عاجلةً إلى العاهل الأردني بشأن حي الشيخ جراح

"القدس الدولية" توجه رسالةً عاجلةً إلى العاهل الأردني بشأن حي الشيخ جراح

81 مستوطنًا يتقدمهم غليك يقتحمون الأقصى

81 مستوطنًا يتقدمهم غليك يقتحمون الأقصى

لجان العمل الصحي: يوم العمال العالمي مناسبة للالتفات إلى معاناة مليون فلسطيني

لجان العمل الصحي: يوم العمال العالمي مناسبة للالتفات إلى معاناة مليون فلسطيني

الاحتلال يُعيد اعتقال أسير مقدسي فور الإفراج عنه

الاحتلال يُعيد اعتقال أسير مقدسي فور الإفراج عنه

تعيين سلامة خليل رئيسا تنفيذيا للبنك الوطني

تعيين سلامة خليل رئيسا تنفيذيا للبنك الوطني

عساف: شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية حتى يدحر الاحتلال وينعم بالحرية

عساف: شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية حتى يدحر الاحتلال وينعم بالحرية

&#34;القدس موعدنا&#34;: تأجيل الانتخابات كارثة وقرار إجرامي بحق الشعب الفلسطيني

"القدس موعدنا": تأجيل الانتخابات كارثة وقرار إجرامي بحق الشعب الفلسطيني

منوعات

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار &#34;معي الدليل على قُبلاتها لي&#34;

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار "معي الدليل على قُبلاتها لي"

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

عربي

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)