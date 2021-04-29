الاحتلال يُعيد اعتقال أسير مقدسي فور الإفراج عنه

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير المقدسي خليل مروان الجيوسي (27 عاما) من بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة معتقل "النقب" الصحراوي.



وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال اختطفت الأسير الجيوسي لحظة الإفراج عنه من معتقل "النقب"، بعد اعتقال لست سنوات ونصف السنة، وحولته إلى مركز تحقيق المسكوبية.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الجيوسي بتاريخ 1/9/2014.