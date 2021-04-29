فلسطين: تسجيل 16 حالة وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، يوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 14، طولكرم 43، جنين 55، نابلس 89، قلقيلية 10، الخليل 51، سلفيت 9، رام الله والبيرة 41، ضواحي القدس 2، بيت لحم 10، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 723.



وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 22، طولكرم 29، جنين 67، نابلس 125، قلقيلية 18، الخليل 71، سلفيت 15، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 6، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 5"، قطاع غزة 1404.



وتم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية: " طوباس 2، طولكرم 2، نابلس 3، الخليل 3"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 147 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 370 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 255.662، بينهم 179.673 تلقوا الجرعتين من اللقاح.



*ملاحظة: لا معطيات جديدة حول مدينة القدس*



*الإصابات الجديدة*



-الضفة الغربية: 328



-قطاع غزة: 723



*حالات التعافي الجديدة*



-الضفة الغربية: 440



-قطاع غزة: 1404



*حالات الوفاة الجديدة*



-الضفة الغربية: 10



-قطاع غزة: 6



*المرضى في العناية المكثفة: 147*



*المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 41*



*المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 370*



*عدد الفحوصات: 4957*



*إجمالي عدد المواطنين المطعمين*



- المحافظات الشمالية: 218.821



- المحافظات الجنوبية: 36.781.