تنويه مهم من الأوقاف بغزة بشأن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، اليوم الخميس، تنويهاً مهماً بشأن المعتكفات الدائمة في العشر الأواخر من رمضان في ظل تفشِّي جائحة "كورونا"، بالقطاع.



وقالت وزارة الأوقاف، في تصريحٍ صحفي: إنه "في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على استمرار إقامة الشعائر الدينية في المساجد والمحافظة عليها بما يحقق الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة في ظل تفشِّي جائحة "كورونا"، نؤكّد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التالية المتعلقة بالمعتكفات الدائمة في العشر الأواخر من رمضان:



وشددت على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من مديرية أوقاف المحافظة المعنية، مُشيرةً إلى أنّ ألا يزيد عدد المعتكفين عن 15 معتكفًا فقط في المعتكف الواحد.



وأضافت: "وأنّ يكون تناول الطعام بشكل فردي، لكل معتكف صحن خاص، وأدواته الخاصة به، ولا يستخدمها غيره، بالإضافة إلى الالتزام بالاعتكاف طيلة أيام العشر، ولا يخرج من المعتكف إلا ليلة العيد.



وتابعت: "وكذلك الالتزام بالتباعد الجسدي في النوم والصلاة والدروس وجميع المناشط، وأنّ يكون لكل معتكف سجادته الخاصة ومصحفه، ويلتزم بلبس الكمامة عند مخالطة الآخرين، والمواظبة المستمرة على النظافة الشخصية".



وأكملت: "وأنّ يكون المسجد مناسب للاعتكاف حسب معايير إجراءات السلامة، وفي حال ظهرت إصابة "كورونا" عند أحد المعتكفين يلتزم الجميع بالعزل وعدم الاختلاط ببقية المصلين مطلقًا.



وشددت على ضرورة الالتزام التام بحظر التجول الليلي، وعدم التحرك خلال فترة الحظر، مُنوهة إلأى ضروة عقد نية رفع الوباء، والاجتهاد في الدعاء والضراعة لله أن يدفع عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء.