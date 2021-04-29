المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نيسان/ أبريل 2021.



وقالت المالية في بيان صحفي: "تعلن وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نيسان/ أبريل 2021 وذلك يوم الاثنين 03/05 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج".