شؤون فلسطينية

جميلة الشنطي: أوضاع الجامعات تُدرَسُ بجدية في المكتب السياسي

جميلة الشنطي: أوضاع الجامعات تُدرَسُ بجدية في المكتب السياسي
رام الله - دنيا الوطن
صرحت، د. جميلة الشنطي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأن أوضاع الجامعات في قطاع غزة ملف مهم جدًا لدى قيادة حركة حماس وأفردت له ملف خاصًا في هذه الدورة ويتم دراسة الأوضاع التي تمر بها الجامعات بجدية.

جاء هذا التصريح خلال زيارة وفد قيادي من الكتلة الإسلامية لمكتب الشنطي، وضم الوفد م. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في قطاع غزة، م. أمجد مزيد مسئول ملف الجامعات في الكتلة الإسلامية، وأعضاء الهيئة الإدارية العامة.

وأضافت الشنطي: بأن الحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة يؤثر على كافة مناحي الحياة، وخاصة أن جزءً من الحصار يستهدف مؤسسات التعليم العالي بهدف خلق أجواء صعبة على الطلاب، وقالت "قيادة حماس في غزة مطّلعة على الأوضاع الحالية وتبذل قصارى جهدها لتذليل كل العقبات أمام الطلاب والجامعات".

وأفاد فروانة بان الأزمة التي تمر بها الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، ويتعرض الطالب إلى ضغوطات من إدارات الجامعات، ونوه إلى أن أهم الأسباب التي تزيد من الأزمة الحالية هي تجميد حسابات بعض الجامعات وعدم إرسال مخصصات هذه الجامعات من وزارة التربية والتعليم في الضفة.

وأشار فروانة إلى أن الزيارة كانت مثمرة جدا وتمت مناقشة العديد من المشاريع والبرامج الخدماتية والتطويرية، وتم استعراض امكانية العمل والتنفيذ لهذه المشاريع في ظل عودة الإجراءات الوقائية لمواجهة الهجمة الجديدة من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

يذكر بأن الكتلة الإسلامية في قطاع غزة تجري زيارات مارثونية لكافة المؤسسات والشخصيات التي تهتم بشأن التعليم العالي، في إطار بحث سبل التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة للتخفيف عن الطلاب وحل الأزمات التي تمر بها معظم جامعات القطاع.

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