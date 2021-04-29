شؤون فلسطينية

"الأورومتوسطي": احتجاز الصحفي الريماوي محاولة لحجب الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

"الأورومتوسطي": احتجاز الصحفي الريماوي محاولة لحجب الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي الفلسطيني المضرب عن الطعام "علاء الريماوي"، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والكف عن استهداف الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف، إنّ قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من نحو 12 جنديًا بكامل عتادهم العسكري، اقتحمت منزل الصحفي "علاء الريماوي" (40 عامًا) في حوالي الساعة 2:30 صباح يوم الأربعاء 21  نيسان/إبريل الجاري، وحققت معه ميدانيًا داخل غرفة نومه لمدة وجيزة بعدما فصلته عن زوجته وأطفاله، ثم اقتادته للتحقيق بمركز توقيف "عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.

ووفق إفادة حصل عليها فريق المرصد الأورومتوسطي لـ"ميمونة الريماوي" زوجه الصحفي "علاء"، فإنّ التحقيق استمر معه بمركز "عتصيون" لنحو 4 أيام، وتركز حول عمله الصحفي كمراسل لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، وعن عمله أيضًا مديرًا لوكالة "Jmedia" الصحفية المحلية.

وبحسب المعلومات، أعلن المحتجز "الريماوي" إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، وسط مخاوف من تردي حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.

ووفق إفادة زوجته، لم يتواصل معهم "الريماوي" سوى مرة واحدة بعد احتجازه.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه تابع النشاط الإعلامي للصحفي "الريماوي" قبل احتجازه، مؤكدًا أنّه كان يعمل على نحو قانوني وفق التراخيص اللازمة، وينشط بشكل خاص في توثيق ونشر انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وذكر أنّ "الريماوي" نُقل إلى محكمة "عوفر" يوم 25 أبريل/ نيسان، حيث صدر حكم ابتدائي عليه –لم يُثبّت- بالسجن 3 أشهر إداريًا دون وجود لائحة اتهام، وحددت المحكمة يوم الخميس 6 مايو/ أيّار المقبل موعدًا لتثبيت الحكم.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ قاضي المحكمة طلب من محامي "الريماوي" إثباتات على نشاطه الصحفي، مبينًا أنّ هذا الطلب يعكس استخفافًا إسرائيليًا بالمنطق، إذ إنّ التقارير والنشاطات التي نفذها المحتجز "الريماوي" لم تكن سرية أو محجوبة، بل كانت تنشر بشكل علني ومباشر في وسائل الإعلام.

وأوضح أنّ "الريماوي" محتجز حاليًا في سجن "عوفر"، وينتظر قرار المحكمة لتحديد مصيره، مع استمرار إضرابه عن الطعام.

بدوره، قال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ جميع المعلومات المتعلقة باحتجاز "علاء الريماوي" تؤكد أنّ عملية الاحتجاز غير قانونية وتعسفية، وأتت فيما يبدو للانتقام من "الريماوي" على خلفية نشاطه في فضح انتهاكات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والتي تصاعدت على نحو ملحوظ خلال الشهور الأخيرة.

وأضاف أنّ "احتجاز الصحفي "الريماوي" يستهدف ترهيب الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة العسكرية، ويهدف إلى ثني الصحفيين عن تغطية انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين.

وأخيرًا، صعّدت القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ احتجزت ثلاثة صحفيين على حواجز عسكرية في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

ووفق متابعة الأورومتوسطي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الجمعة 23 أبريل/أبريل نيسان الجاري، الصحفي "محمد على عتيق" (27 عامًا)، والكاتب "مفيد طاهر جلغوم" (53 عامًا)، من سكان مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بعد إيقاف وتفتيش الحافلة التي كانا يستقلانها. كما احتجزت الصحفي "قتيبة صالح قاسم"، أثناء توجهه من مدينة بيت لحم إلى مدينة القدس عبر معبر 300 العسكري شمالي مدينة بيت لحم

أخبار ذات صلة

تنويه مهم من الأوقاف بغزة بشأن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

تنويه مهم من الأوقاف بغزة بشأن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل

المالية بغزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل

&#34;القدس موعدنا&#34;: تأجيل الانتخابات كارثة وقرار إجرامي بحق الشعب الفلسطيني

"القدس موعدنا": تأجيل الانتخابات كارثة وقرار إجرامي بحق الشعب الفلسطيني

جميلة الشنطي: أوضاع الجامعات تُدرَسُ بجدية في المكتب السياسي

جميلة الشنطي: أوضاع الجامعات تُدرَسُ بجدية في المكتب السياسي

سلامة معروف: كل المؤشرات الوبائية تشير لعدم تخفيف الإجراءات

سلامة معروف: كل المؤشرات الوبائية تشير لعدم تخفيف الإجراءات

منظمات حقوقية توجه رسالة لمسؤولين إسرائيليين بشأن إغلاق بحر غزة أمام الصيادين

منظمات حقوقية توجه رسالة لمسؤولين إسرائيليين بشأن إغلاق بحر غزة أمام الصيادين

سلطات الاحتلال تخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في الأغوار

سلطات الاحتلال تخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في الأغوار

مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة

مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;القدس موعدنا&#34;: تأجيل الانتخابات كارثة وقرار إجرامي بحق الشعب الفلسطيني

"القدس موعدنا": تأجيل الانتخابات كارثة وقرار إجرامي بحق الشعب الفلسطيني

جميلة الشنطي: أوضاع الجامعات تُدرَسُ بجدية في المكتب السياسي

جميلة الشنطي: أوضاع الجامعات تُدرَسُ بجدية في المكتب السياسي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: احتجاز الصحفي الريماوي محاولة لحجب الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

"الأورومتوسطي": احتجاز الصحفي الريماوي محاولة لحجب الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

منظمات حقوقية توجه رسالة لمسؤولين إسرائيليين بشأن إغلاق بحر غزة أمام الصيادين

منظمات حقوقية توجه رسالة لمسؤولين إسرائيليين بشأن إغلاق بحر غزة أمام الصيادين

سلطات الاحتلال تخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في الأغوار

سلطات الاحتلال تخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في الأغوار

مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة

مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف تفاصيل بشأن إخراج زكاة الفطر للموظفين من مستحقاتهم

"المالية" بغزة تكشف تفاصيل بشأن إخراج زكاة الفطر للموظفين من مستحقاتهم

&#34;الإحصاء&#34;: مليون عامل في فلسطين و14% منهم تغيبوا عن عملهم عام 2020

"الإحصاء": مليون عامل في فلسطين و14% منهم تغيبوا عن عملهم عام 2020

منوعات

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار &#34;معي الدليل على قُبلاتها لي&#34;

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار "معي الدليل على قُبلاتها لي"

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

عربي

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)