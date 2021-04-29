سلامة معروف: كل المؤشرات الوبائية تشير لعدم تخفيف الإجراءات





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن "هذه الإجراءات قد يراها البعض غير كافية ولكنها تعالج الحالة الوبائية في هذه المرحلة".



وتابع معروف: بأن هناك تقييماً للحالة الوبائية منتصف الأسبوع القادم، و"لكن كل المؤشرات الوبائية تشير لعدم تخفيف الإجراءات وعنصر الحسم في تخفيفها هو المواطن".



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: "نتفهم أن يكون للإجراءات الاحترازية المتخذة آثار وتداعيات على قطاعات متعددة في المجتمع لكننا قدر المستطاع نجتهد أن نوازن ما بين عدم وصول هذه التداعيات والآثار إلى حالة لا يستطيع معها المجتمع تقبلها".



وشدد على أن "الإجراءات المتخذة تتناسب مع الحالة الوبائية وهي تقدر بقدرها لكي تحدث أثر طبي واضح على منحنى تسجيل الإصابات دون أن يكون لتداعياتها آثار سلبية كبيرة على المجتمع وقطاعاته المختلفة".



رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الخميس، إننا "نسعى جاهدين بأن لا نذهب لإجراءات ضاغطة على المجتمع بشكل كبير".