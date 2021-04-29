الهند تواصل تسجيل أرقام مخيفة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت الهند اليوم الخميس، تسجيل حصيلة قياسية جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الصحة في البلاد اليوم الخميس، تسجيل 3645 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بزيادة 350 عن اليوم السابق.



وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا) في الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار المرض، إلى 204 آلاف و832.



كما وسجلت البلاد نحو 380 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في رقم قياسي عالمي جديد أيضا.



وفي نيسان/أبريل وحده، أحصت البلاد أكثر من ستة ملايين إصابة جديدة بـ (كوفيد-19).



وتبدو الأزمة الصحية خطيرة خصوصا في نيودلهي حيث يموت الناس على أبواب المستشفيات المزدحمة.



وهذه الزيادة الهائلة نسبت جزئيا إلى متحور هندي للفيروس، إلى جانب التجمعات الحاشدة في المناسبات السياسية والدينية، وتسببت في ضغط هائل على المستشفيات التي تعاني من نقص في الأسرة والأدوية والأكسجين.



وفي مقابلة مع صحيفة ديان إكسبريس" اعترف كبير المستشارين العلميين للحكومة، البروفسور كاي فيجاي راغافان، أنه كان بإمكان الحكومة فعل المزيد للاستعداد لهذه الموجة الثانية.



وقال إن "الحكومة المركزية وحكومات الولايات بذلت جهودا كبيرة لتعزيز البنية التحتية للمستشفيات والرعاية الصحية خلال الموجة الأولى (...) لكن عندما تراجعت تلك الموجة قد يكون الشعور بخطورة الوضع تراجع أيضا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



لكنه أضاف: "ببساطة ليس من الممكن تعزيز قدرات نظام الصحة العامة في عام واحد إلى مستوى يكفي للتعامل مع ما نشهده اليوم".