سلطات الاحتلال تخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في الأغوار

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وسلمت إخطارات مكتوبة لكافة العائلات، لإخلاء مساكنهم، بذريعة اجراء تدريبات عسكرية يوم الاثنين 3/5/2021.