دولي

(كورونا) بالعالم: 887 ألف و228 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: 887 ألف و228 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى منتصف اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 165 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 150 مليونا وما يزيد على 266 ألف إصابة، تعافى منهم 128 مليونا واكثر من 351 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء زيادة واضحة في اعداد الإصابات الجديدة، وكذلك في اعداد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك مقارنة مع إحصائيات اليوم السابق، حيث سجل العالم 887 ألف و228 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15,334 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها وسجلت رقم وفيات قياسيا بلغ (3,647 وفاة)، تليها البرازيل (3,019 وفاة)، واميركا (954 وفاة)، وبولندا (636 وفاة)، وكولومبيا (490 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت كذلك رقم اصابات جديدة قياسيا بلغ (379,459 إصابة)، والبرازيل (77,266 إصابة)، واميركا (56,604 إصابات)، ومن الشرق الاوسط تركيا (40,444 إصابة)، وفرنسا (31,539 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (588,337 وفاة)، والبرازيل (398,343 وفاة)، والمكسيك (215,918 وفاة)، والهند (204,832 وفاة)، وبريطانيا (127,480 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,983,695 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ18 مليون بواقع (18,376,524 إصابة)، والبرازيل (14,523,807 إصابات)، وفرنسا (5,565,852 إصابة)، وروسيا (4,787,273 إصابة).

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