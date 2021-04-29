شؤون فلسطينية

مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة

مجدلاني: الذهاب للانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقة
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن القيادة، ستقيم في اجتماعها الليلة، كافة المعطيات الموجودة حول إمكانية مواصلة الخطوات باتجاه اجراء الانتخابات والسعي إلى أوسع اتفاق وطني فلسطيني لمعرفة الخيار الأفضل في مواجهة مسألة اجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وأضاف مجدلاني في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، بأنه "رغم الضرورة والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، على اعتبار أن ذلك مدخل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة السياسية وتجديد بنية النظام السياسي، إلا أنه لا يمكن مقايضة كل هذه الأمور بالتخلي عن القدس بعدم مشاركتها في الانتخابات.

ولفت إلى أن الاجتماع سيضم الفصائل التي شاركت في حوارات القاهرة، وسيتم خلاله بحث كافة الاتصالات السياسية والدبلوماسية والحراك الواسع الذي جرى بقيادة الرئيس محمود عباس مع كافة الأطراف الدولية المختلفة للضغط على إسرائيل لإزالة كافة العقبات والعراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس.

وشدد مجدلاني على أن الذهاب للانتخابات من دون القدس اعتراف بإجراءات الضم الإسرائيلية وقرارات الإدارة الأمريكية السابقة واعتراف بنتائج هذه الصفقة.

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