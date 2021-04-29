"المالية" بغزة تكشف تفاصيل بشأن إخراج زكاة الفطر للموظفين من مستحقاتهم





وتابع بكر: بأنه يتم فرز المستفيدين الكترونياً حسب المعايير المحددة والمبلغ المتاح ولا يوجد تدخل في تحديد من يستفيد، فيما سينتهي التسجيل إلكترونياً لإخراج الموظفين زكاة فطرهم من المستحقات حتى منتصف الليلة.



وأكد بأن العام الماضي، شارك أكثر من 20 ألف موظف وموظفة في إخراج زكاة فطرهم من المستحقات، متوقعاً زيادة عدد المشاركين للعام الحالي.



رام الله - دنيا الوطنقال بيان بكر، مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة المالية، بغزة، إن إخراج الموظفين لزكاة الفطر من مستحقاتهم "خطوة تأتي في إطار جهود توسيع الاستفادة من المستحقات".وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن من يستفيد من الزكاة، الموظفين أصحاب الدخل المحدود، لمن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل، وموظفي البطالة الدائمة والموظفات الأرامل.