مدير مختبر "بيونتيك" يطمئن العالم بشأن الطفرة الهندية





وتوقع شاهين الذي أسس المختبر رفقة زوجته، أن تحقق أوروبا مناعة جماعية "في آب/أغسطس على أقصى تقدير"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وأضاف شاهين في مؤتمر صحفي عبر الانترنت: رغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحور الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك.



وقد تم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.





وتجاوزت حصيلة وفيات (كورونا) في الهند الأربعاء 200 ألف وفاة مع بدء وصول الدعم الدولي.



وتابع شاهين: أن التلقيح ضد (كوفيد-19) سيشكل "حصنا سيصمد، أنا متأكد من ذلك"، موضحاً أن شركة "بيونتيك" اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحورا، وحصلت في كل مرة على "استجابة مناعية كافية".



كما أعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنية الحمض النووي المرسل والتي أصبحت رائدة عالميًا في التلقيح، أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، سيحصل قريبًا على موافقة السلطات الصحية الصينية.





وتابع "لا تزال هناك بعض التساؤلات التي نجيب عليها" و "من المحتمل جدًا الحصول على تصريح بحلول تموز/يوليو".





وأعرب عن تأييده لتخفيف القيود المفروضة على الذين تم تطعيمهم، لكن "لا ينبغي أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة" حتى لا يحصل تباين يثير استياء الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا.





واعتبر شاهين إنه عندما يتم تطعيم 50 إلى 60% من الأوروبيين بحلول نهاية أيار/مايو أو خلال حزيران/يونيو فإن مثل هذا التخفيف "المنطقي علميًا" سوف "يمتد إلى جزء كبير من السكان".





رام الله - دنيا الوطنقال مدير مختبر بيونتيك، أوغور شاهين، إنه "واثق" من فعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة "فايزر" الأمريكية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس (كورونا) التي تثير المخاوف.