دولي

تحقيق إسرائيلي: القبة الحديدية تصيب الجنود بمرض السرطان

تحقيق إسرائيلي: القبة الحديدية تصيب الجنود بمرض السرطان
منظومة القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن تحقيق سينشر كاملاً غدا الجمعة، في ملحق لها، بأن مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في منظومة "القبة الحديدية"، أصيبوا بالسرطان.

ويزعم الجنود وفق التحقيق، بأن رادار القبة "التشيبسر" أو "التوستر" تسبب بمرضهم، فيما تعزز دراسة جديدة مزاعم الجنود تفيد بأن معدلات الإصابة بالمرض بين الجنود الذين خدموا في منظومة "القبة الحديدية" مرتفعة بشكل لافت.

ويقول الجندي، يهونتان حايموفيتش الذي خدم في منظومة "القبة الحديدية" وأصيب بالسرطان: "عندما تتواجد قرب الرادار تشعر أن جسدك يغلي من الداخل، وإذا حاولت تخيل ماذا يحدث للطعام في الميكروويف، فهذا كان حقيقي، وتشعر أن الحرارة تصل على موجات".

يشار إلى أن منظومة القبة الحديدية يستخدمها جيش الاحتلال منذ عدة سنوات، لمواجهة الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة من قطاع غزة.

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