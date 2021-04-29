"المرور" تعلن إعادة فتح مفترق أبو خضرة وسط مدينة غزة

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن حركة السير على مفترق أبو خضرة عادت إلى طبيعتها ولا يوجد أي إغلاق لفتحة الجزيرة بدءاً من اليوم.





وقالت "المرور" بغزة، إنه سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن