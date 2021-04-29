قطاع غزة: انخفاض بسيط بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، بأنها أجرت 2555 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، تعافي 1404 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 100405 إصابات، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 13610 حالة، وإجمالي المتعافين 85911 حالة.



كما بلغ إجمالي الوفيات 884 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 334 حالة، بينما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 243 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي لـ 55200 شخص، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 36781 شخصاً.