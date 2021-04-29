شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين وأسيراً محرراً في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين وأسيراً محرراً في بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من قرية جلبون، شمال شرق جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة الاستقلال محمد احمد عبد الخالق إبراهيم، بعد أن داهمت منزله في القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرا محرراً، من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عطا تايه (31 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية خلال مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، الشاب نصار اسامة العسعس (19 عاما) من مدينة بيت لحم.

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